We mogen ons in Antwerpen wellicht verwachten aan nog meer verkeersellende. Morgen starten de werken aan de Liefkenshoektunnel. Het wegdek net voor de tunnel op de Rechter Scheldeoever wordt de komende twee maanden volledig opgebroken en vernieuwd. Het verkeer kan er dan maar over één rijstrook en dat zal behoorlijk wat hinder veroorzaken door de toegenomen verkeersdruk door de werken in de binnenstad.