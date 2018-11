Vlaams Belang-kopman Filip Dewinter werkte sinds 2012 als adviseur voor een vzw die verdacht wordt van spionage voor de Chinese overheid. Dat schrijft de krant 'Het Laatste nieuws'. De Antwerpse vzw zou via Dewinter hebben willen infiltreren in de overheidsinstellingen van ons land.De Chinese verantwoordelijke voor de vzw is inmiddels ons land uitgezet op verdenking van spionage. Filip Dewinter zegt dat hijzelf enkel culturele evenementen organiseerde voor de vzw en dat hij niet op de hoogte was van het onderzoek van de Staatsveiligheid. Hij ontkent ook dat hij bewust heeft meegewerkt aan spionageactiviteiten.