Het is nog steeds onduidelijk of de partijen Groen en sp.a in 2018 met een gezamenlijke lijst naar de kiezer trekken. In beide partijen zijn het de leden die hierover mogen stemmen. Sp.a-voorzitter John Crombez is voor de samenwerking, zo zei hij in Wakker op Zondag. Wouter Van Besien van Groen liet minder in zijn kaarten kijken.