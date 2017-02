Morgen is het zover. Dan wordt de lage emissie zone ingevoerd in Antwerpen. Met oudere meer vervuilende wagens mag je dan niet meer de stad in. In Antwerpen en omstreken weet iedereen dat nu wel al stilaan. Maar dat ligt wel anders bij mensen uit andere regio's. Zoals de Nederlanders bijvoorbeeld. Want zij komen toch ook in grote getale naar Antwerpen.