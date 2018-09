VIDEO "Noorderlaan zo goed als af"

De werken op de Noorderlaan zijn zo goed als klaar. Normaal gezien hadden de werken eind maart al afgerond moeten zijn maar door onvoorziene omstandigheden hebben ze heel wat vertraging opgelopen. De Noorderlaan beschikt nu over een vrije tram-busbaan maar ook over een nieuwe park- en ride aan het knooppunt met de A12. Hier en daar staan er op de baan nog enkele verkeersborden waar nog kleine werken moeten uitgevoerd worden. Maar volgens Cheryl Horemans mogen we over het algemeen wel stellen dat dit deel van het Noorderlijnproject volledig is afgewerkt.