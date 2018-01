Nieuws VIDEO Nostalgisch cd-winkeltje sluit de deuren

Cd's. We kopen ze tegenwoordig hoe langer hoe minder. En als we het doen, dan gaan we toch al snel naar de grote mediaketens. Maar er zijn wel degelijk nog kleine zelfstandige winkeltjes die enkel cd's verkopen. In Malle is er zo één. De CD-Hoek van Godelieve. Mogelijk één van de laatste in de regio. Maar ook die stopt ermee. Want Godelieve houdt uitverkoop om daarna haar winkel na 40 jaar definitief te sluiten.