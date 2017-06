Vanaf volgende week kan u in Antwerpen rondrijden op elektrische deelscooters. Via uw smartphone kan u een scooter in uw buurt terugvinden en starten. De scooters staan verspreid over de binnenstad en hoeven niet naar vaste standplaatsen worden teruggebracht. "Scooty", zo heet het systeem, en in een eerste fase zullen er 25 exemplaren beschikbaar zijn, waarmee je voor 25 cent per minuut kan rondrijden.