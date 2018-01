Volgende week zaterdag is er nog één kans om een ticket voor Tomorrowland te bemachtigen. De tickets zijn dan wel nog wat duurder. Tomorrowland verkoopt in totaal 200.000 tickets. 100.000 per weekend. Want het festival duurt twee weekends. De organisatie benadrukt nog dat wie veel aankoopt of consumeert, geen voorrang krijgt bij de online ticketverkoop. Dat is een cowboyverhaal, zeggen ze.