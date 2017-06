Sport VIDEO Oliver Naesen jumpt naar Belgische titel

embed

Na een zinderende koers over Antwerpse wegen is Oliver Naesen Belgisch kampioen wielrennen geworden. Het werd een snelle afvalrace, en in een bloedstollende eindsprint klopte Naesen Vanmarcke en Stuyven. Topfavorieten Gilbert en Van Avermaet misten de trein, op goed 25 kilometer van de aankomst.