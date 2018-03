Sport VIDEO "Om nooit te vergeten"

embed

Bij Beerschot Wilrijk heeft de spelersgroep deze ochtend op het Kiel getraind, in het OIympisch stadion. Goed afgesloten van de buitenwereld. Want pottenkijkers zijn niet welkom. Het is duidelijk dat de titelkoorts bij Beerschot Wilrijk stilaan een hoogtepunt bereikt. Ook zij die helemaal in het begin bij Beerschot Wilrijk waren, hopen vurig dat de club naar eerste klasse kan promoveren. Eén van hen is Peter Nijs. Hij maakte nu bijna 5 jaar geleden het allereerste doelpunt ooit voor Beerschot Wilrijk.