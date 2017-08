Nieuws VIDEO Omleiding door 'de knip' zorgt voor brokken in de universiteitsbuurt

In de Universiteitsbuurt in Antwerpen kunnen vrachtwagens een omleiding van 'de knip' niet nemen, zonder brokken te maken. De straat is er te smal en een bocht te scherp. Truckchauffeurs die het er toch op wagen, hebben al zes geparkeerde auto's vernield. Betonblokken moeten dat nu voorkomen. Maar voor de buurtbewoners is dat niet genoeg. Zij zijn de files in hun wijk door de omleiding meer dan beu. En eisen een oplossing.