Omleiding verloopt voorlopig nog redelijk vlot

De werken aan de Vaartkaai in Merksem zorgen voorlopig nog niet voor al te veel verkeersproblemen. De Vaartkaai is er sinds dit weekend afgesloten ter hoogte van de Brug van den Azijn. Vandaag, op de eerste weekdag, was er dus nog geen chaos. Al verwachten veel mensen wel dat die er in september wel zal zijn.