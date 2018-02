Grote paniek in de buurt van de Lange Beeldekensstraat deze middag. Want er kwam heel wat rook uit de herontdekte Cinema National. De bioscoop die in 1973 de deuren sloot, wordt gerenoveerd door zo'n 240 vrijwilligers. Het is tijdens de werken aan de mazoutleidingen in de kelder dat het mis liep en er brand ontstond. Volgens de brandweer is er vooral veel rookschade.