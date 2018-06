Telenet Giants Antwerp is niet goed aan de finale om de landstitel begonnen. Het verloor kansloos in Oostende met 75-67. Vooral de eerste helft was dramatisch van de Antwerpenaren. Eén veldslag verloren dus. Maar de titel is zeker nog niet weg. Morgen al volgt de tweede match. In een zo goed als uitverkochte Lotto Arena. Wie als eerste drie partijen wint, die is landskampioen.