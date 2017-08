Nieuws VIDEO "Onderbemanning in Antwerpen is 35 procent"

embed

Naar de onderbemanning bij de wegpolitie dan, want nooit eerder was die zo groot als nu.Het tekort is zelfs dermate groot dat de hulp aan verkeersslachtoffers in het gedrang komt. Betrokkenen bij een ongeval krijgen vaak geen of pas na erg lange tijd hulp. Het probleem stelt zich niet alleen in Antwerpen, maar in verschillende zones. De tekorten aan manschappen lopen op tot wel zestig procent, waardoor de wegpolitie niet meer toekomt aan het controleren op overtredingen.