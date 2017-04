Economie VIDEO Ondernemers wagen de stap met Starterslabo

Velen onder ons hebben al eens een lumineus idee gehad voor een eigen onderneming, maar dan slaat de twijfel toch toe of het wel zou lukken, en hoe je er aan moet beginnen. Om die potentiële ondernemers te helpen, is er Start! van Starterslabo. Iedereen met een idee krijgt een begeleider, en die bekijkt dan samen met de deelnemer of het idee haalbaar is, en hoe die het best aanpakt. En dat leverde al heel wat nieuwe zaken op, van een theesommelier tot een toeristische tour door de Seefhoek.