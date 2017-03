Misschien hebt u het zichzelf wel lekker makkelijk gemaakt en de hele dag in pyjama rondgelopen, dat kon perfect op deze nationale pyjama-dag. Da's een initiatief van Bednet. Bednet biedt kinderen die niet naar school kunnen gaan omdat ze ziek zijn, de kans de lessen van op afstand te volgen via een webcam in de klas. Wij gingen op bezoek in een kleuterklas in Hove waar ze sinds dit schooljaar zo'n camera in de klas hebben. En bij Cédric, hij herstelt thuis van een schedel-breuk en een hersenschudding.