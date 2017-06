Nieuws VIDEO Ongenoegen in Borgerhout omdat stadsbestuur afwezig is op overlegmoment

embed

Het Antwerpse stadsbestuur is gisteravond niet naar het overlegmoment in Borgerhout geweest. De buurt kwam er samen na de onrust van de voorbije week. De vergadering was bedoeld om de recente problemen tussen jongeren en de politie aan te kaarten. Burgemeester De Wever, die dinsdag nog zwaar uithaalde naar de probleemjongeren, wil er momenteel niet verder over communiceren.