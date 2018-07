VIDEO Ongenoegen over verplaatsten evenementenzone in Merksem

Aan het kasteel van Bouckenborgh in Merksem mogen geen grote festiviteiten meer gehouden worden. Dat staat in het nieuwe beheers-plan voor het park. En het zorgt voor veel onbegrip, vooral bij de jeugd-verenigingen.In totaal tien evenementen, waaronder muziekfestival Antwerp Metal Fest, Slora-rock en Muziek in de Wijk kunnen er dan niet meer plaatsvinden. Er is een nieuw beheersplan opgemaakt door het Agentschap Natuur en Bos. Daarin staat dat grote evenementen, met duizend of meer bezoekers en een podium, de draagkracht van het beschermde park overschrijden. In Merksem reageert de jeugdraad vol ongeloof. Ook het districtsbestuur is misnoegd en hoopt dat er toch nog een oplossing wordt gevonden voor de festiviteiten.