Ongerustheid bij Radio Minerva over uitblijven vergunning

Is het einde van Radio Minerva nabij of krijgt ze toch een vergunning? Het is bang afwachten voor de luisteraars en iedereen die betrokken is bij Radio Minerva. Op 1 januari gaat de seniorenzender eigenlijk uit de ether. En bij Minerva weten ze nog altijd niet of ze een nieuwe frequentie krijgen.