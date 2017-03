VIDEO Online petitie voor erkenning stilgeboren baby's

Er is een filmpje opgedoken dat een positief antwoord wil bieden op de dreigvideo die vermoedelijk door IS werd opgenomen aan het centraal station in Antwerpen. In die video is te zien hoe een man al filmend het station binnenstapt en dreigt met een terroristische aanval. Op Facebook verscheen een tegenreactie, ook een video, waarin Antwerpenaar Marc Van Rooy duidelijk maakt dat we geen schrik moeten hebben.