VIDEO Onrust bij De Polder nadat chauffeur beledigende Mohammed-cartoon plaatst

Er is grote commotie bij busbedrijf De Polder, dat is een onderaannemer van De Lijn in Antwerpen. Eén van de buschauffeurs schoffeerde zijn collega's door een beledigende prent van de profeet Mohammed op zijn Facebookpagina te posten. Naar aanleiding van die post is er nu een hele hetze ontstaan tussen de collega's over het al dan niet respect hebben voor andere culturen. De directie zit vandaag samen om te bekijken welke maatregelen er zullen worden genomen.