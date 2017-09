Nieuws VIDEO "Onrust over privatisering Zorgbedrijf Antwerpen is onterecht"

Bij de christelijke vakbond ACV is bezorgdheid ontstaan over het Antwerpse Zorgbedrijf. Dat meldt Gazet van Antwerpen vandaag. Volgens de vakbond is er een privatiseringsronde op til, en dat wil de vakbond niet. Maar volgens Zorgbedrijf-CEO Johan De Muynck, die te gast was in ons middagnieuws, is er geen reden tot ongerustheid, en staat de - al dan niet gedeeltelijke - privatisering niet op de agenda.