Gisteren vond naar jaarlijkse traditie de Vlajo verkoopdag @ Winkelcentrum Promenade Kapellen plaats. Maar liefst 34 juniorondernemingen gaven er het beste van zichzelf, maar enkel Vlajo mini-onderneming ‘Monemals’ (GIB Brasschaat) mag zich de winnaar noemen in de categorie ‘Beste junioronderneming’, uitgereikt door gedeputeerde voor economie van de Provincie Antwerpen Ludwig Caluwé. Met hun zelfgemaakte ‘Milo’-spaarpotten in de vorm van een pinguïn konden de 6de jaar-leerlingen boekhouden-informatica van het GIB gooiden ze hoge ogen en overtuigden ze ook de jury. Tijdens de jaarlijkse Vlajo Verkoopdag @ Winkelcentrum Promenade Kapellen trachten Vlajo mini-ondernemingen en SBP ‘s (Small Business Projects) hun producten zo enthousiast mogelijk te verkopen. Ze richten een stand in en proberen voorbijgangers te imponeren met goede verkoopargumenten. Naast ‘beste verkoopstand’, ‘beste verkooptechnieken’ en ‘beste Vlajo junior onderneming algemeen’ kunnen ze eveneens meedingen voor de studentenprijs. Het project Vlajo Mini-ondernemingenis een initiatief van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) in samenwerking met de provincies en gesteund door de Vlaamse regering. Een Vlajo Mini-onderneming is een bedrijfje opgericht door leerlingen uit verschillende richtingen (ASO, TSO, BSO, DBSO en BUSO) in het (voor)laatste jaar secundair onderwijs. De leerlingen kiezen zelf hun producten of diensten en beheren hun Mini-onderneming volgens de regels van het ondernemerschap. Ze stellen een businessplan op, doen aan marktprospectie, organiseren verkoopmomenten, houden algemene vergaderingen, enz. De nadruk ligt op doen; eerst denken en dan effectief doen. Resultaten prijsuitreiking: Beste junioronderneming algemeen 1. Monemals – GIB Brasschaat 2. Glo Up – GIB Brasschaat 3. BE-CABLED – V.T.I. Zandhoven Beste verkoopstand 1. DigiTool – Mater Salvatoris Kapellen 2. Viva Piñata – Sint-Ludgardisschool Merksem 3. Monemals – GIB Brasschaat Beste verkooptechnieken Combine – K.A. Hoboken DigiTool – Mater Salvatoris Kapellen Bomb The Bath – P.I. Sint-Godelieve Antwerpen Studentenprijs BE-CABLED – V.T.I. Zandhoven Reflect – Mater Salvatoris Kapellen Viva Piñata – Sint-Ludgardisschool Merksem