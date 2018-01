Media en Cultuur VIDEO Ontluikende romances in de Zoo of life

embed

Opvallend showbizznieuws dan nog. Warre Borgmans is de minnaar van Jeannine Bisschops.... Of wordt dat toch... In de musical Zoo of life. Die gaat over de zoo van Antwerpen. En komt in april in de koningin Elisabethzaal. De cast had vandaag zijn eerste leesdag en dus werd duidelijk wie welke rol zou vertolken. Met een paar mooie relaties dus ook.