Verscheidene kogels werden afgeschoten op een frituur in Deurne. Dat gebeurde deze morgen op de hoek van de Frank Craeybeckxlaan en de Ter Heydelaan. De medewerkers zagen beschadiging aan de ramen, en even later beseften ze dat het om kogel-inslagen ging. Wie de schoten gelost heeft en waarom, dat is nog steeds niet duidelijk.