Politiek VIDEO Ontwerpteams voor de overkapping van de ring trekken de stad in

embed

Zes internationaal befaamde ontwerpteams gaan de komende maanden de overkapping van de Antwerpse ring uittekenen. En daarvoor trekken ze de stad in. Want de ontwerpbureaus willen ook uw visie kennen, die van de Antwerpenaar zelf. Na negen maanden zullen ze het eindresultaat voorleggen. En de Vlaamse regering zal dan kiezen welk deel van de ring eerst wordt overkapt. Vlaams minister Ben Weyts, Antwerps schepen Koen Kennis en de overkappingsintendant gaven vanmorgen meer uitleg in de Singel in Antwerpen.