De Buurderij. Dat zijn buren die hun voedingswaren gaan halen bij de boer. Het is één van de voorbeelden van de zogenaamde korte keten. Onze eetproducten gaan we dan niet meer in in één of andere grote supermarkt afhalen. Maar wel rechtstreeks bij de boer. Boeren en buren bestaat nu 3 jaar en krijgt nu extra steun van de provincie.