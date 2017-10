Nieuws VIDEO Oog des meesters maakt comeback

Fantasyfans die jong waren in de jaren 80 herinneren zich ongetwijfeld "Het oog des meesters". Dat was een rollenspel waarin spelers met veel verbeeldingskracht avonturen beleefden als tovenaar, elf, dwerg of een andere fantasiefiguur. In Amerika en Duitsland is het spel al een tijdje helemaal terug en een enthousiasteling uit Wommelgem wil nu ook een Nederlandse versie op de markt gaan brengen. Niet met de hulp van een magische spreuk maar met crowdfunding