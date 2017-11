Politiek VIDEO Ook Almaci scherp voor premier Rutte

Groen-voorzitter Meyrem Almaci is niet te spreken over de uitspraak van de Nederlandse premier Rutte over België. Dat bleek vanochtend in Wakker op Zondag. Rutte verdedigde afgelopen vrijdag de afschaffing van een belasting op dividenden in Nederland door te verwijzen naar ons land. Volgens Rutte is België een onaantrekkelijk land voor voor grote bedrijven.