VIDEO Ook Belgische kinderen op Russische fotowebsite die populair is bij pedofielen

Er is storm op komst. Er wordt verwacht dat het vannacht enorm hard gaat waaien. Het KMI geeft code oranje voor heel Vlaanderen. Eerder gold code oranje aan de kust en code geel voor de rest van het land. Maar nu gaat dus ook de windkracht in onze regio toenemen tot windkracht 6. Dat is vrij uitzonderlijk. Wees dus vooral voorzichtig als u vannacht buiten moet zijn of de baan op moet.