Gisteravond speelde Sasja haar laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen in de BeNeLeague. De Hobokenaren zijn bezig aan een zwak seizoen en staan slechts 10de van de 12 ploegen. Sasja is gedoemd tot het spelen van de play-downs om uit te maken wie volgend seizoen in de BeNeLeague speelt. Tegenstander gisteravond was het Nederlandse Volendam, dat nog kans maakt op de Final Four, het finale-weekend van de BeNeLeague