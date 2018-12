VIDEO Ook de dieren in de Zoo krijgen lekkers vandaag

Binnenkort kan u tijdens uw bezoek aan 'Winter in Antwerpen' op zeer speciale bankjes zitten. Want de bomen van de Leien hebben een nieuw leven gekregen. De bezielers maakten er eerder al snijplankjes van. Maar nu pakken ze het grootser aan. Want er is nog veel hout over van de 100 gekapte bomen op de Italiëlei.