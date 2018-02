Een pact dat van Antwerpen een veiligere stad moet maken in het verkeer. Dat is wat mobiliteitsexpert Dirk Lauwers en verscheidene organisaties vandaag lanceren. Dat mobiliteitspact focust op verkeersveiligheid, maar wil daarnaast ook oplossingen bieden op vlak van levenskwaliteit en bereikbaarheid. Bedoeling is burgers en politiek te doen nadenken over wat er op mobiliteitsvlak moet veranderen.