De plannen om de tram door te trekken naar Kontich en Wilrijk worden stilaan concreet. Een studiebureau vergeleek 10 verschillende tracés en de stad Antwerpen geeft nu de voorkeur aan 3 van die tracés. In Wilrijk willen ze vooral geen tram door het centrum, langs de Boomsesteenweg is eventueel wel een optie. Kontich is dan weer grote voorstander.