Nieuws VIDEO: Op culinaire reis in de biowinkel

Vanaf februari kan je in een biowinkel in de buurt op een culinaire ontdekkingsreis gaan. De eerste bio-campagne van 2017 is vandaag voorgesteld. Verrassend Vegie wil u doen inzien dat vegetarische en biologische gerechten écht lekker zijn. De campagne is georganiseerd door Bioforum Vlaanderen. De bekend blogster Madame Zsa Zsa en veggieburger producent Stefaan deraeve zijn de gezichten van de campagne.