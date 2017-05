VIDEO Op de wachtlijst om te mogen aansluiten bij een voetbalclub

In het basketbal was het gisterenavond al do-or-die voor de Antwerp Giants. In game two van de halve finales tegen Brussels waren de zaken simpel: verliezen betekende een zo goed als onoverbrugbare 2-0 achterstand. Bij winst was de finale met nog twee thuiswedstrijden in het verschiet plots weer helemaal mogelijk. En na een absolute thriller werd het dat laatste.