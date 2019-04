We geven het liefst van al een intiem huwelijksfeest in de tuin of op een hoeve met veel bloemen en duurzame producten. Uiteraard, zo budget-vriendelijk mogelijk. Dat blijkt toch volgens de de nieuwe trends die je vandaag kon spotten op I Do, I Do, één van de grootste trouwbeurzen van Vlaanderen. Meer dan 100 koppels zakten massaal af naar het Zuiderpershuis om inspiratie op te doen voor één van de belangrijkste dagen van hun leven.