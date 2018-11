De ouders van Maxim, een jongen met het syndroom van Down, zijn tevreden dat de Sint-Ludgardisschool in Schoten veroordeeld is. De basisschool weigerde twee jaar geleden om Maxim in te schrijven. Maar een rechter heeft nu geoordeeld dat de school Maxim niet kan weigeren. En dat is een belangrijk signaal vinden de ouders van de jongen.