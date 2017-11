Sport VIDEO Opnieuw close game voor de Giants

In het basketbal blijven de Telenet Giants het ook Europees goed doen. De Giants wonnen gisteren van het Nederlandse Groningen. 78-77 werd het. De beslissende score viel pas zes seconden voor af-fluiten. De Giants hebben nu twee van hun drie wedstrijden gewonnen en staan tweede in hun poule. En dat is goed want enkel de eerste twee gaan door naar de volgende ronde.