Metallica komt dit najaar naar Antwerpen. Twee keer zelfs. Hun WorldWired Tour passeert op 1 en 3 november in het Sportpaleis. Voor het eerst in acht jaar speelt de grootste metalband van de wereld zo nog eens indoor in ons land, net als toen in dezelfde zaal. Het podium zal opnieuw in het midden van het Sportpaleis staan, zoals hier in 2009 tijdens de Death Magnetic-tour. Metallica bracht na 8 jaar stilte ‘Hardwired … To Self-destruct’ uit, een dubbel-plaat die vorig najaar op nummer 1 in de Ultratop binnen kwam. De bekendste metalband van de wereld speelde al liefst 7 keer op Rock Werchter. De ticketverkoop voor de Antwerpse zaalconcerten start volgende vrijdag om 11 uur. Elk aangekocht ticket geeft bovendien recht op een gratis exemplaar van hun jongste plaat.