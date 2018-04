Nieuws VIDEO Opnieuw inbraak in Lange Koepoortstraat: 25.000 euro gestolen aan dure fietsen

Er is alweer ingebroken in een winkel in de Lange Koepoortstraat in Antwerpen. Het is intussen de elfde inbraak daar op twee weken tijd. De winkeliers kaartten dat probleem vorige week al aan in ons nieuws. De inbrekers gingen deze keer aan de haal met 25.000 euro aan dure fietsen.