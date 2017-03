Politie en justitie maken zich zorgen over de opeenvolgende schietpartijen in Antwerpen. Alles wijst erop dat het escalerende geweld zich situeert in het drugsmilieu. Want de aanvallen zijn zéér gericht. Het laatste schietincident dinsdagavond in de Damwijk is al de zevende aanval in een Antwerpse woonwijk sinds midden december.