Burgemeester Bart De Wever denkt eraan om in 2020 een speciale marathon te houden in Antwerpen, omkaderd met tal van activiteiten. Aanleiding is de honderdste verjaardag van de zevende Olympische Spelen die in 1920 in de Scheldestad plaatsvonden, maar de bijzondere marathon zou ook heel wat toeristen naar Antwerpen lokken. Voorlopig wordt er enkel nog maar gebrainstormd, maar wie weet binnenkort dus geen Olympische maar wel A-lympische marathon.