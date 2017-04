386 Antwerpse leerlingen zijn vorig jaar buitengegooid op school. In de hele provincie zijn dat er bijna 1000. Het aantal weggestuurde leerlingen piekt in heel Vlaanderen en Brussel, maar Antwerpen is de bedenkelijke koploper. Volgens het CLB, het Centrum voor Leerlingen-begeleiding, moeten leerkrachten meer aandacht besteden aan die probleemjongeren willen we het tij doen keren.