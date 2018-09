In de rand rond Antwerpen woedt de verkiezingskoorts hevig. De oppositie in Ranst vreest dat er een voorakkoord bestaat tussen de huidige meerderheidspartijen Open Vld en CD&V. Dat zeiden ze in ons verkiezingsprogramma Antwerpen Kiest. De meerderheid ontkent dat, al zeggen ze wel tevreden te zijn over de samenwerking. Dus als ze die kunnen verderzetten, lijken ze dat te zullen doen.