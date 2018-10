In 1B moet Beerschot Wilrijk morgen winnen. Het speelt dan thuis tegen Tubeke en dat is het zwakke broertje uit de reeks. Punten laten liggen morgen is dan ook geen optie voor Beerschot Wilrijk. Sinds vorige week staan zes ploegen op een zakdoek bij elkaar in het klassement en is alles nog mogelijk voor die eerste periodetitel. Ook voor Beerschot Wilrijk dus.