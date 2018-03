Gezondheid VIDEO Opvallende street-art campagne om kinderen buiten te laten spelen

embed

Met een opvallende street-art-campagne promoot Kind en Gezin het buiten spelen, ook in de stad. Te vaak worden peuters binnengehouden, en dat is jammer, want buiten spelen, ook op straat, is gezond en goed voor hun ontwikkeling. Vandaar dus de campagne #hashtag buitenbaby's.