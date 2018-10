VIDEO "Opvolging werken aan woningen en infrastructuurwerken wordt verbeterd"

De Raad van State heeft burgemeester De Wever teruggefloten. Die had afgelopen zomer een shishabar aan de Kipdorpvest in Antwerpen al voor de tweede keer laten sluiten omdat er aanwijzingen waren dat er drugs werden verhandeld. Maar volgens de Raad van State is dat onvoldoende bewezen en mag de shishabar openblijven. De Wever betreurt die beslissing.