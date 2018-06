Er komen indringers in het oude justitiepaleis aan de Britselei. De conciërge heeft er de afgelopen week al een paar gezien. Het justitiepaleis staat al 2 jaar leeg. De indringers nemen niets mee of doen ook niets kapot. In het begin wist de conciërge, die in het justitiepaleis woont, niet wie het waren en waarom ze binnendrongen. Maar intussen heeft ze het raadsel opgelost.